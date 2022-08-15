Минус БК и полсотни двухсотых. Последствия удара ВСУ по базе ЧВК Вагнер в Попасной
Город оккупирован – временно
Цаплиенко Telegram-канал
В Сети появились первые кадры с последствиями прилета после удара Вооруженных Сил Украины по базе ЧВК "Вагнер" в Попасной. Здание полностью разрушено. Вероятно, под завалами осталось много наемников. В каналах пропагандистов проскакивала информация о 54 погибших, плюс очень много трехсотых.
По данным некоторых СМИ, на базе в момент удара мог быть даже близкий к путину бизнесмен Евгений Пригожин, которого и считают спонсором, а также одним из создателей "ЧВК Вагнер". Официального подтверждения данной информации нет.
На кадрах видно, что от здания осталась дымящаяся куча. Помимо потерь личного состава, ВСУ устроили вагнеровцам отрицательное пополнение обеспечения.
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