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Минус БК и полсотни двухсотых. Последствия удара ВСУ по базе ЧВК Вагнер в Попасной

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Минус БК и полсотни двухсотых. Последствия удара ВСУ по базе ЧВК Вагнер в Попасной

Цаплиенко Telegram-канал

Новина українською

В Сети появились первые кадры с последствиями прилета после удара Вооруженных Сил Украины по базе ЧВК "Вагнер" в Попасной. Здание полностью разрушено. Вероятно, под завалами осталось много наемников. В каналах пропагандистов проскакивала информация о 54 погибших, плюс очень много трехсотых.

По данным некоторых СМИ, на базе в момент удара мог быть даже близкий к путину бизнесмен Евгений Пригожин, которого и считают спонсором, а также одним из создателей "ЧВК Вагнер". Официального подтверждения данной информации нет.

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На кадрах видно, что от здания осталась дымящаяся куча. Помимо потерь личного состава, ВСУ устроили вагнеровцам отрицательное пополнение обеспечения.

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В статье: война с Россией ЧВК Вагнер
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