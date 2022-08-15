В Донецкой области ВСУ уничтожили вертолет рф Ка-52, в Белгородской области – вышку связи
Крупную птичку врага прибили, а наша маленькая сама хорошо отработала
Getty Images / Global Images Ukraine
15 августа, в Донецкой области, подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен очередной вертолет Ка-52 российских оккупационных войск. Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил.
Отмечается, что это уже третий Ка-52 россиян, приземленный Воздушными Силами за двое суток. 14 августа сообщалось, что группировка войск "Хортица" за уикенд уничтожила сразу два российских "Аллигатора".
Также в Сети появились кадры, на которых видно, как дрон-камикадзе ВСУ уничтожает вышку связи в Белгородской области, с помощью которой велось наблюдение за территорией Украины.
Популярное сейчас
- Ужасные кадры. Во Львове почтили память студентов, которые никогда не получат свои дипломы
- "Антоновский мост нельзя перейти даже пешком". Военное руководство россии бежит из Херсона
- Царь Давид. Альмерия - Реал Мадрид 1:2. Видео голов и обзор матча
- Ермак: Мечтаемый россиянами СССР уже близко
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО