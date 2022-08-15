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В Донецкой области ВСУ уничтожили вертолет рф Ка-52, в Белгородской области – вышку связи

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Крупную птичку врага прибили, а наша маленькая сама хорошо отработала

В Донецкой области ВСУ уничтожили вертолет рф Ка-52, в Белгородской области – вышку связи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

15 августа, в Донецкой области, подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен очередной вертолет Ка-52 российских оккупационных войск. Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил.

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Отмечается, что это уже третий Ка-52 россиян, приземленный Воздушными Силами за двое суток. 14 августа сообщалось, что группировка войск "Хортица" за уикенд уничтожила сразу два российских "Аллигатора".

Также в Сети появились кадры, на которых видно, как дрон-камикадзе ВСУ уничтожает вышку связи в Белгородской области, с помощью которой велось наблюдение за территорией Украины.

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В статье: война с Россией Ка-52
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