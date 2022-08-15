  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Разведка Британии: рф расценит неспособность захватить Донецкую область как провал своей цели в Украине
В тренде

Разведка Британии: рф расценит неспособность захватить Донецкую область как провал своей цели в Украине

Общие новости
(1 голосов)

Нам все равно, что они там расценят. Донецкая область – это Украина

Разведка Британии: рф расценит неспособность захватить Донецкую область как провал своей цели в Украине

Ministry of Defence

Новина українською

По информации Министерства обороны Великобритании, Кремль расценит неспособность военных оккупировать Донецкую область как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине.

Также в сводке ведомства говорится, что 11 августа российские СМИ сообщили, что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил: дата референдума о "присоединении к россии" будет объявлена ​​после "полного освобождения" "ДНР".

В июне журналисты-расследователи опубликовали доказательства того, что "ДНР" планирует стратегию проведения такого референдума и обеспечения того, чтобы не менее 70% голосов были за присоединение к россии.

По всей вероятности, россия находится на этапе планирования проведения референдума, хотя пока неясно, принято ли окончательное решение о проведении голосования.

Для Кремля в войне против Украины в настоящее время приоритетны Бахмутское и Авдеевское направление, об этом пишет Институт изучения войны ISW. Эти диспозиции свидетельствуют о том, что россия предпочитает продвижение своих войск вокруг Бахмута и, возможно, к Северску, одновременно пытаясь использовать активность сил так называемой "ДНР", чтобы захватить территории, которые им не удалось взять с 2014 года на Авдеевском направлении. Скопление сил ВСУ в Херсонской области и вокруг нее может создать значительные трудности для российского командования, особенно если украинские силы продолжат контрнаступление.

Читайте такжеВ Донецкой области ВСУ уничтожили вертолет рф Ка-52, в Белгородской области – вышку связи

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией британская разведка Разведка Британии Институт изучения войны ISW
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sisiha (Львов)
15.08.2022 в 14:04
Другими словами, если захватит - расценит как успех?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде