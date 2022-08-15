Разведка Британии: рф расценит неспособность захватить Донецкую область как провал своей цели в Украине

По информации Министерства обороны Великобритании, Кремль расценит неспособность военных оккупировать Донецкую область как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине.

Также в сводке ведомства говорится, что 11 августа российские СМИ сообщили, что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил: дата референдума о "присоединении к россии" будет объявлена ​​после "полного освобождения" "ДНР".

В июне журналисты-расследователи опубликовали доказательства того, что "ДНР" планирует стратегию проведения такого референдума и обеспечения того, чтобы не менее 70% голосов были за присоединение к россии.

По всей вероятности, россия находится на этапе планирования проведения референдума, хотя пока неясно, принято ли окончательное решение о проведении голосования.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 August 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/hKzX3KFOoC — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 15, 2022

Для Кремля в войне против Украины в настоящее время приоритетны Бахмутское и Авдеевское направление, об этом пишет Институт изучения войны ISW. Эти диспозиции свидетельствуют о том, что россия предпочитает продвижение своих войск вокруг Бахмута и, возможно, к Северску, одновременно пытаясь использовать активность сил так называемой "ДНР", чтобы захватить территории, которые им не удалось взять с 2014 года на Авдеевском направлении. Скопление сил ВСУ в Херсонской области и вокруг нее может создать значительные трудности для российского командования, особенно если украинские силы продолжат контрнаступление.