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Латвия будет оказывать реабилитационные услуги тяжелораненым военным из Украины

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Уже на реабилитацию прибыли 12 украинских военных

Латвия будет оказывать реабилитационные услуги тяжелораненым военным из Украины

mfa.gov.lv

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Латвия с 15 августа возобновляет программу реабилитации раненых украинских военнослужащих. Об этом сообщил МИД страны в понедельник.

12 украинских военнослужащих приступят к трехнедельному курсу лечения в Национальном реабилитационном центре "Вайвари", чтобы получить реабилитационные услуги и восстановиться после тяжелых травм, полученных при защите Украины от нападения россии.

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Реабилитация пройдет в рамках программы, координируемой министерством иностранных дел Латвии. Напомним, правительство Латвии 7 марта согласилось возобновить программу государственной поддержки реабилитации военнослужащих, получивших ранения в Украине. На реабилитацию воинов ВСУ из госбюджетной программы было выделено 280 000 евро.

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В статье: война с Россией
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Источник:
mfa.gov.lv

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