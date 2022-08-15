Латвия будет оказывать реабилитационные услуги тяжелораненым военным из Украины
Уже на реабилитацию прибыли 12 украинских военных
mfa.gov.lv
Латвия с 15 августа возобновляет программу реабилитации раненых украинских военнослужащих. Об этом сообщил МИД страны в понедельник.
12 украинских военнослужащих приступят к трехнедельному курсу лечения в Национальном реабилитационном центре "Вайвари", чтобы получить реабилитационные услуги и восстановиться после тяжелых травм, полученных при защите Украины от нападения россии.
Реабилитация пройдет в рамках программы, координируемой министерством иностранных дел Латвии. Напомним, правительство Латвии 7 марта согласилось возобновить программу государственной поддержки реабилитации военнослужащих, получивших ранения в Украине. На реабилитацию воинов ВСУ из госбюджетной программы было выделено 280 000 евро.
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