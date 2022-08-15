Латвия будет оказывать реабилитационные услуги тяжелораненым военным из Украины

Латвия с 15 августа возобновляет программу реабилитации раненых украинских военнослужащих. Об этом сообщил МИД страны в понедельник.

12 украинских военнослужащих приступят к трехнедельному курсу лечения в Национальном реабилитационном центре "Вайвари", чтобы получить реабилитационные услуги и восстановиться после тяжелых травм, полученных при защите Украины от нападения россии.

Читайте также США ускорят передачу оружия и будут лечить раненых солдат ВСУ в своем госпитале

Реабилитация пройдет в рамках программы, координируемой министерством иностранных дел Латвии. Напомним, правительство Латвии 7 марта согласилось возобновить программу государственной поддержки реабилитации военнослужащих, получивших ранения в Украине. На реабилитацию воинов ВСУ из госбюджетной программы было выделено 280 000 евро.