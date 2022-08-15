россияне повредили распределительное устройство на ЗАЭС: высок риск утечки радиации и пожара

Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной опасности – россияне обстреляли ряд корпусов, в частности, пожарную часть. Об этом сообщает Энергоатом.

"По состоянию на 08:00 15 августа 2022 года Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО, начиная с прошлой недели, повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции. В результате атаки на Запорожскую АЭС сработала аварийная защита – и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен. Во время обстрелов серьезно были повреждены азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков".

"Повреждения также получило открытое распределительное устройство 750 кВ (ВРП-750). Оккупанты обстреляли пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность. Кроме того, повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС".