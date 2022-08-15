Александр Усик: Джошуа - сильный парень, но у меня есть свои секреты

Меньше недели осталось до главного боксерского поединка года. 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии украинец Александр Усик, 35, второй раз выйдет в ринг против британца Энтони Джошуа, 32.

В Украине трансляция всего вечера бокса будет бесплатной. Показ будет открыт на сайте Parimatch и в официальном приложении бренда, в разделе Спорт на MEGOGO, на интерактивном канале MEGOGO Гонг и на региональных каналах Общественного Телевидения.

25 сентября 2021 года, в Лондоне, в бою против на тот момент чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа Усик одержал историческую победу - стал первым украинцем, владевшим титулами в крузервейте, а после этого завоевавшим пояса хевивейта. Поединок на "Тоттенхэм Арене" длился двенадцать раундов и победителем единогласным решением судей был признан Усик. О предстоящем реванше представители обоих боксеров объявили сразу. Британец активировал опцию, прописанную в контракте на первый бой.

Боксер-чемпион и посол ответственной игры Parimatch рассказал о своих ожиданиях от предстоящего боя и поделился своим видением главных событий в мире бокса.

О предстоящем реванше с Джошуа

Предыдущий бой с Энтони Джошуа показал, что я могу боксировать в хевивейте и могу выигрывать и буду продолжать в том же духе, показывать хороший и качественный бокс. Мы много нового узнали о Джошуа, его стиле, его реакциях после первого боя. Мой тренер пересматривал поединок многократно и продолжает это делать. Мы нарабатываем те комбинации, которые будем реализовывать в бою-реванше. Сейчас я не могу раскрыть все секреты, которые мы нарабатываем. Но тренер увидел, что нам нужно, и я это увидел.

Энтони – сильный парень, сильный боксер, во втором поединке он будет иным, он будет готовиться по-другому. Я тоже буду это делать.

Поединок уже запланирован в Саудовской Аравии, хотя мне нравится Лондон, нравится боксировать в Лондоне. Для меня это счастливое место, я там не раз боксировал и, Слава Богу, выигрывал. Но на самом деле мне неважно, где боксировать. Мне так же удобно боксировать перед новой публикой, в новых местах для меня, я выхожу и делаю свое дело. Уверен ли я в будущей победе? Я уверен в том, что делаю. В том что я выполняю свою работу на 100%. Можно ли быть уверенным на 100% в чем-то? Не знаю, может кто-то и может так. Я знаю, что я делаю свою работу, боксирую. Победа же дается от Господа Бога.

Что ощущал после первой победы в Лондоне

Это было чувство радости. Чувство того, что ты делаешь все верно. Ощущение того, что ты тяжело работал и эта работа окупилась. Просто радость. Да, многие эксперты говорят, что еще бы 30 секунд или минута в 12 раунде, наверное, случилось бы так, что Энтони мог бы оказаться в нокдауне. Но я об этом не думаю. Это уже наши догадки, случилось так, как случилось. Я боксировал 12 раундов и победил.

Для того чтобы испытать те ощущения, которые испытываю я, нужно выйти в ринг хотя бы раз или сделать что-то такое, что для вас очень сложно. Это великая радость за команду, это благодарность Господу Богу за его силу, которую он мне дает каждый день. Это великая радость за тех людей, которые радуются вместе со мной. Эти ощущения невозможно передать словами, потому что их нужно испытать. Ты чувствуешь, что ты делаешь все правильно, ты много работаешь в зале, много усилий прикладываешь по жизни. И ты наслаждаешься тем, что у тебя, слава Богу, все получается.

О своих достижениях и топовых боксерах мира

Самым высоким достижением в своей карьере я считаю олимпийское золото. Для меня выше сейчас нет ничего. Его нельзя сравнить ни с моими поясами в крузервейте, ни с теми, что я имею в хевивейте. Возможно, если я объединю пояса в хевивейте и обрету все 4, то я подумаю, что выше: олимпийское золото или все 4 пояса хевивейта? Думаю, каждый боксер хотел бы выступать в хевивейте. У кого есть эта возможность, тот работает над тем, чтобы достичь этого уровня, у кого нет – мечтает. Когда я боксировал в крузервейте, я сказал себе лично, что когда я завоюю все четыре пояса дивизиона, то я перейду в хевивейт. Я сдержал свое слово, я перешел в хевивейт.

Относительно самого сложного соперника – пока я являюсь таким для себя. Надо каждый день заставлять себя делать то, что ты не хочешь. Надо просыпаться утром, тренироваться, бегать, плавать, ездить на велосипеде и работать и еще раз работать, реализовываться в разных направлениях, чтобы потом легко делать то, что доставляет удовольствие.

В других весовых категориях мне интересно наблюдать за Василием Ломаченко, Флойдом Мейвезером, Мне Пакьяо. Есть много боксеров, чьи поединки интересно смотреть. Хотя, в целом, я не очень часто смотрю бокс и не фанатею от просмотра, но есть такие бои, за которыми наблюдаешь с большим восторгом.

О возможных поединках с Тайсоном Фьюри или Альваресом

Я не знаю, завершил Тайсон Фьюри карьеру или нет, это его дело. Но когда мы сдадим свой экзамен в реванше, я уверен, что Тайсон Фьюри не упустит случая объединить все пояса. Так что думаю, этот поединок возможен.

А чтобы встретиться с Канелом Альваресом, мне нужно похудеть на 12 кг. Это будет фрик-бой. Я думаю, мне сначала нужно сделать то, что я задумал в хевивейте, а потом может и такие бои устраивать. Но бой с Каннело Альваресом – это потенциал больших денег, поэтому я не исключаю возможности, что такой фрик-бой состоится.

О спортивной карьере

Я хочу только боксировать. Тренироваться и боксировать. Если бы не бокс? Мне футбол нравится. Занимался бы с удовольствием на профессиональном уровне. Играл бы за какую-нибудь английскую команду и был бы в сборной Украины.