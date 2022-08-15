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Рада продолжила военное положение и всеобщую мобилизацию

Общие новости
(1 голосов)

На 90 суток, до 21 ноября

Рада продолжила военное положение и всеобщую мобилизацию

ВСУ

Новина українською

Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и сроки мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат от Голоса Ярослав Железняк.

Парламент поддержал законопроект №7664 (продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года). Также Рада поддержала законопроект №7665 о "Продлении срока проведения общей мобилизации". Оба голосования – "ЗА" – 328 депутатов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 августа, внес в Верховную Раду законопроекты по продлению мобилизации и военного положения.

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В статье: война с Россией военное положение в Украине мобилизация
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Источник:
t.me/yzheleznyak

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