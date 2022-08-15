Рада продолжила военное положение и всеобщую мобилизацию

Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и сроки мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат от Голоса Ярослав Железняк.

Парламент поддержал законопроект №7664 (продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года). Также Рада поддержала законопроект №7665 о "Продлении срока проведения общей мобилизации". Оба голосования – "ЗА" – 328 депутатов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 августа, внес в Верховную Раду законопроекты по продлению мобилизации и военного положения.