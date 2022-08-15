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Морпехи в течение суток уничтожили вражескую БМП и 12 оккупантов. ВИДЕО

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Морпехи в течение суток уничтожили вражескую БМП и 12 оккупантов. ВИДЕО

Генштаб ЗСУ

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На восточном на южном направлении морская пехота ВМС наносит урон врагу.

Об этом сообщают на странице Командования морской пехоты.

Как отмечается, 15 августа на Донецком направлении военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

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На Херсонском направлении во время проведения разведки в районе ответственности морские пехотинцы нанесли огненное поражение по обнаруженным объектам и технике противника. В настоящее время разведывательные подразделения морской пехоты собирают информацию о возможных потерях российских оккупантов.

В то же время артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего 12 оккупантов и одна БМП уничтожена. Окончательные потери врага уточняются

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В статье: война с Россией
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