В Сумской области аграрий на комбайне подорвался на взрывчатке

В Краснопольской громаде Сумщины на поле раздался взрыв.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА.

По его словам, на территории Краснопольской громады, возле села Грабовское, взорвался комбайн. Местный аграрий выехал на сельскохозяйственной технике в поле у села, чтобы работать. Мужчина госпитализирован в больницу. Обстоятельства и детали происшествия выясняются.

По данным ГСЧС, в Сумском, Конотопском и Ахтырском районах области продолжаются работы по разминированию территорий.