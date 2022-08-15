Гайдай: В результате удара ВСУ в Попасной могли погибнуть более ста "вагнеровцев"
Яка сумна новина
Цаплиенко Telegram-канал
Власти Луганщины призывают подождать официального подтверждения от ВСУ, но количество жертв среди "вагнеровцев" может превышать 100 человек.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
"Если наконец-то выяснится, что более ста вагнеровцев из руководящего состава погибли - это для нас уже будет не новостью", - сказал он.
Был ли Евгений Пригожин в момент обстрела в Попасной, Гайдай сомневается: "К сожалению, скорее всего по поводу "повара" не будет такой замечательной новости, но его заместители - да".
Ранее сообщалось об ударе ВСУ по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной Луганской области.
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