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Гайдай: В результате удара ВСУ в Попасной могли погибнуть более ста "вагнеровцев"

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Яка сумна новина

Гайдай: В результате удара ВСУ в Попасной могли погибнуть более ста "вагнеровцев"

Цаплиенко Telegram-канал

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Власти Луганщины призывают подождать официального подтверждения от ВСУ, но количество жертв среди "вагнеровцев" может превышать 100 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Если наконец-то выяснится, что более ста вагнеровцев из руководящего состава погибли - это для нас уже будет не новостью", - сказал он.

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Был ли Евгений Пригожин в момент обстрела в Попасной, Гайдай сомневается: "К сожалению, скорее всего по поводу "повара" не будет такой замечательной новости, но его заместители - да".

Ранее сообщалось об ударе ВСУ по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной Луганской области.

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В статье: война с Россией
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