Российские военные начали вывозить свои семьи из Мелитополя - Федоров
Кажется, запахло жареным
ГУР
Из Мелитополя стали вывозить семьи русских военных.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров в Telegram.
"После активной работы ВСУ на прошлой неделе военнослужащие России начали вывозить свои семьи из Мелитополя. Мы видим четко", - говорится в сообщении.
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В то же время мэр подтвердил информацию, что после подрыва мостов в Херсонской области местное "руководство" оккупантов убегает в Мелитополь. Кроме того, в городе усилились проверки домов для поиска диверсантов, а также массовые фильтрации посреди улицы.
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