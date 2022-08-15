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Боевой дрон ВСУ ликвидировал российского оккупанта. ВИДЕО беспилотника

Общие новости
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Один ликвидирован, а другой получил ранения.

Боевой дрон ВСУ ликвидировал российского оккупанта. ВИДЕО беспилотника

фото из свободных источников

Новина українською

Украинские воины ликвидировали российского оккупанта с помощью боевого дрона.

На записи, сделанной камерой беспилотника, видны два оккупанта на позиции. После сброса мины на оккупантов, один из них был ликвидирован, а другой, вероятно, получил ранения.

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В статье: война с Россией
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