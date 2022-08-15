Боевой дрон ВСУ ликвидировал российского оккупанта. ВИДЕО беспилотника
Один ликвидирован, а другой получил ранения.
фото из свободных источников
Украинские воины ликвидировали российского оккупанта с помощью боевого дрона.
На записи, сделанной камерой беспилотника, видны два оккупанта на позиции. После сброса мины на оккупантов, один из них был ликвидирован, а другой, вероятно, получил ранения.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо и Днепр-1 в еврокубках, наши в АПЛ, испытание Барсы. Расписание футбола на 15-21 августа
- "Антоновский мост нельзя перейти даже пешком". Военное руководство россии бежит из Херсона
- На войне с россиянами погиб один из лучших военных летчиков Украины
- Жена командира полка Азов: Я знаю, что Денис вывезен в россию
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти