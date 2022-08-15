Путин опять хвастается оружием и снова высказался о целях "спецоперации" против Украины
Диктатор выступил на одном из российских форумов
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Президент страны-агрессора Владимир Путин выступил на открытии форума "Армия-2022" в Подмосковье, где заговорил о "лучшем оружии" и готовности его раздавать своим "многочисленным союзникам и партнерам". Также Путин заявил, что Россия якобы выполняет все цели "спецоперации" против Украины.
Выступление Путина обнародовало российское пропагандистское издание "РИА Новости".
"В ходе "специальной военной операции" наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, борются за Россию, за мирную жизнь в "ДНР" и "ЛНР", четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса ", – заявил Путин.
Путин уверен, что у него "много союзников и единомышленников на разных континентах".
Также, по словам главного агрессора, Россия готова "предложить своим союзникам и партнерам" разное вооружение, от стрелковой до бронетехники и артиллерии, авиации и БПЛА.
Также российский президент в очередной раз напомнил, что оружие РФ на десятилетия опережают зарубежные аналоги.
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