  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Путин опять хвастается оружием и снова высказался о целях "спецоперации" против Украины
В тренде

Путин опять хвастается оружием и снова высказался о целях "спецоперации" против Украины

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Диктатор выступил на одном из российских форумов

Путин опять хвастается оружием и снова высказался о целях "спецоперации" против Украины

Getty Images

Новина українською

Президент страны-агрессора Владимир Путин выступил на открытии форума "Армия-2022" в Подмосковье, где заговорил о "лучшем оружии" и готовности его раздавать своим "многочисленным союзникам и партнерам". Также Путин заявил, что Россия якобы выполняет все цели "спецоперации" против Украины.

Выступление Путина обнародовало российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"В ходе "специальной военной операции" наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, борются за Россию, за мирную жизнь в "ДНР" и "ЛНР", четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса ", – заявил Путин.

Читайте такжеПосол Германии в Украине: Путин и Гитлер? Параллели очевидны

Путин уверен, что у него "много союзников и единомышленников на разных континентах".

Также, по словам главного агрессора, Россия готова "предложить своим союзникам и партнерам" разное вооружение, от стрелковой до бронетехники и артиллерии, авиации и БПЛА.

Также российский президент в очередной раз напомнил, что оружие РФ на десятилетия опережают зарубежные аналоги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
15.08.2022 в 19:19
Воно кончене.
Ответить
0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
15.08.2022 в 19:03
Ого !
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
15.08.2022 в 18:43
бонапарт ля..
Ответить
0
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
15.08.2022 в 18:48
из 6-й палаты
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде