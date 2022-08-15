Суд в Гааге определился с датой, когда объявит приговор по делу о сбитом MH17

Окружной суд Гааги назначил предварительную дату вынесения решения по делу о сбывании малайзийского лайнера MH17 над Донбассом в 2014 году - 17 ноября 2022 года.

Об этом сообщает пресс-службa суда.

Отмечается, что оглашение вердикта займет полдня и, вероятно, продолжится во второй половине дня.

Любые изменения в уголовном процессе могут привести к изменению предыдущей даты оглашения решения, уточнили в суде.

В крушении самолета Malaysia Airlines 17 июля 2014 года на востоке Украины погибли все 298 находившихся на борту человек, в том числе 196 граждан Нидерландов.

Суд по делу начался 9 марта 2020 года после того, как международная следственная группа JIT собирала доказательства в течение многих лет.

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В итоге обвинения выдвинули четырем подозреваемым, трем россиянам и одному украинцу: Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Прокуратура просит наказать пожизненным лишением свободы всех четырех обвиняемых.