На Южном направлении украинские воины уничтожили 2 склада с вражескими боеприпасами
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фото из свободных источников
По состоянию на 15 августа украинские защитники в направлении юга страны уничтожили 31 оккупанта и 2 склада с вражескими боеприпасами в Благодатовке и Новопетровцах.
Об этом сообщает ОК "Юг".
"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач обеспечены подтвержденные потери врага в количестве 31 рашиста, 1 танка Т-72, 2 самоходных пушки "Пион", 1 самоходная артустановка, 1 минометный комплекс "Сани" и 2 единицы автомобиля.
Также уничтожены 2 склада с вражескими боеприпасами в Благодатовке и Новопетровке", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Черном море россияне увеличили количество ракетоносителей на боевом дежурстве до 3, количество ракет "Калибр" - до 24.
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