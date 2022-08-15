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Группа мужчин устроили купание в Затоке. В результате взрыва мины 2 погибших и 3 раненых

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Еще одна грустная история о купальщиках в Одесской области

Группа мужчин устроили купание в Затоке. В результате взрыва мины 2 погибших и 3 раненых

Нацполиция

Новина українською

В пгт Затока в Одесской области три человека погибли в результате подрыва на минно-взрывном устройстве на пляже.

Об єтом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

Еще два человека с ранениями находятся в больнице.

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Происшествие случилось в воскресенье вечером.

По предварительным данным, группа мужчин, игнорируя провозглашенные ограничения по посещению побережья и купания в прибрежных водах, пренебрегая предупредительными знаками, устроила отдых с купанием на одном из пляжей.

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В статье: война с Россией
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