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В кафе Крыма включили песню об Азове и смерти россиян – диджея арестовали

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Арест на 10 дней

В кафе Крыма включили песню об Азове и смерти россиян – диджея арестовали

Новина українською

Российский "суд" в оккупированном Крыму арестовал на 10 суток диджея, который включил песню "Дикое поле" украинского рэпера YARMAK в кафе города Щелкино.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на решение "Ленинского районного суда" Крыма.

Мужчину обвинили в том, что в кафе на проекторе "демонстрировалась нацистская символика" полка "Азов".

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Диджей арестован на 10 суток. Он сказал, что песню ему заказал посетитель, а содержание и клип ему якобы были неизвестны.

Российские пропагандисты уже опубликовали видео признательных показаний диджея и мужчины, который заказал песню.

Отметим, что песня "Дикое поле" - о войне, полке "Азов" и российской агрессии.

Например, в песне есть слова "Знову орда із боліт наступає, / Суне і суне, та ворог не знає, / Що на нього в нашім краю / Тільки смерть чекає" или "І ще покаже свою міць полк Азова!".

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В статье: война с Россией
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