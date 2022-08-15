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Зеленский на польском языке поздравил армию соседней страны - ВИДЕО

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Президент записал видео обращение на польском языке по случаю Дня Вооруженных Сил Польши

Зеленский на польском языке поздравил армию соседней страны - ВИДЕО

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение на польском языке по случаю Дня Вооруженных Сил Республики Польша.

Об этом говорится в обращении Зеленского.

"Это честь для любого государства – иметь возможность обратиться именно так к польскому народу. И я горжусь, что такое обращение звучит наиболее обоснованно именно от украинского государства.

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Наши народы прошли большой путь и наконец достигли исторического наибольшего согласия по главному вопросу для украинцев и поляков. Это вопрос о свободе. Только вместе мы можем защитить независимость наших государств – на поколение вперед… И обязательно вместе отпразднуем нашу и вашу победу в битве за свободу и за общее европейское будущее…

Искренне поздравляю с Днем Вооруженных сил Республики Польша и от всей души желаю одного – скорейшей победы. Слава Польше! Слава Украине!", - заявил Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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