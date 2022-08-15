Зеленский на польском языке поздравил армию соседней страны - ВИДЕО
Президент записал видео обращение на польском языке по случаю Дня Вооруженных Сил Польши
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение на польском языке по случаю Дня Вооруженных Сил Республики Польша.
Об этом говорится в обращении Зеленского.
"Это честь для любого государства – иметь возможность обратиться именно так к польскому народу. И я горжусь, что такое обращение звучит наиболее обоснованно именно от украинского государства.
Наши народы прошли большой путь и наконец достигли исторического наибольшего согласия по главному вопросу для украинцев и поляков. Это вопрос о свободе. Только вместе мы можем защитить независимость наших государств – на поколение вперед… И обязательно вместе отпразднуем нашу и вашу победу в битве за свободу и за общее европейское будущее…
Искренне поздравляю с Днем Вооруженных сил Республики Польша и от всей души желаю одного – скорейшей победы. Слава Польше! Слава Украине!", - заявил Зеленский.
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