Поддерживал оккупантов с 2014 года. В Харькове задержали корректировщика
Со злоумышленником работают соответствующие службы
facebook.com/Bilosh
В Харькове правоохранители задержали корректировщика российских обстрелов. Он поддерживал оккупантов еще с 2014 года.
Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Facebook.
Корректировщика задержали во время проверки, поскольку он нарушил комендантский час. Патрульные нашли в его телефоне переписку, которая может свидетельствовать о сотрудничестве с врагом.
"Фото критической инфраструктуры, места попаданий вражеских снарядов и позиции наших защитников - все это отправлялось контакту с орды мордора (России, - ред.)", - отметил Белошицкий.
Позже проверка показала, что мужчина поддерживал действия российских оккупантов в Украине еще с 2014 года. Со злоумышленником работают соответствующие службы.
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