Поддерживал оккупантов с 2014 года. В Харькове задержали корректировщика

В Харькове правоохранители задержали корректировщика российских обстрелов. Он поддерживал оккупантов еще с 2014 года.

Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Facebook.

Корректировщика задержали во время проверки, поскольку он нарушил комендантский час. Патрульные нашли в его телефоне переписку, которая может свидетельствовать о сотрудничестве с врагом.

"Фото критической инфраструктуры, места попаданий вражеских снарядов и позиции наших защитников - все это отправлялось контакту с орды мордора (России, - ред.)", - отметил Белошицкий.

Позже проверка показала, что мужчина поддерживал действия российских оккупантов в Украине еще с 2014 года. Со злоумышленником работают соответствующие службы.