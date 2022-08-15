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Поддерживал оккупантов с 2014 года. В Харькове задержали корректировщика

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Со злоумышленником работают соответствующие службы

Поддерживал оккупантов с 2014 года. В Харькове задержали корректировщика

facebook.com/Bilosh

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В Харькове правоохранители задержали корректировщика российских обстрелов. Он поддерживал оккупантов еще с 2014 года.

Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Facebook.

Корректировщика задержали во время проверки, поскольку он нарушил комендантский час. Патрульные нашли в его телефоне переписку, которая может свидетельствовать о сотрудничестве с врагом.

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"Фото критической инфраструктуры, места попаданий вражеских снарядов и позиции наших защитников - все это отправлялось контакту с орды мордора (России, - ред.)", - отметил Белошицкий.

Позже проверка показала, что мужчина поддерживал действия российских оккупантов в Украине еще с 2014 года. Со злоумышленником работают соответствующие службы.

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В статье: война с Россией
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