Россияне начали строить в Мариуполе фортификационные сооружения
Причем недалеко от одного из жилмассивов
Getty Images/Global Images Ukraine
В Мариуполе российские оккупационные войска начали строить фортификационные сооружения, простирающиеся в направлении Мангуша.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"Вместе с жилым кварталом Минобороны России в направлении Мангуша начало активное развитие фортификационных сооружений. Как мы и говорили, опираясь на наши источники - за 300-400 метров от забора "нового микрорайона", - написал он.
Андрющено отметил, что эта территория застройки отсутствует на всех разрекламированных планах по "восстановлению Мариуполя".
"Живой щит - типичная тактика оккупантов", - написал он.
Также Андрющенко предупредил мариупольцев, которые собираются заселяться в новые дома, что в них нет подвалов или бомбоубежищ в пешем доступе.
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