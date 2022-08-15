  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне начали строить в Мариуполе фортификационные сооружения
В тренде

Россияне начали строить в Мариуполе фортификационные сооружения

Общие новости
(1 голосов)

Причем недалеко от одного из жилмассивов

Россияне начали строить в Мариуполе фортификационные сооружения

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Мариуполе российские оккупационные войска начали строить фортификационные сооружения, простирающиеся в направлении Мангуша.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Вместе с жилым кварталом Минобороны России в направлении Мангуша начало активное развитие фортификационных сооружений. Как мы и говорили, опираясь на наши источники - за 300-400 метров от забора "нового микрорайона", - написал он.

Читайте такжеТеррористы "ДНР" сбили очередной российский дрон

Андрющено отметил, что эта территория застройки отсутствует на всех разрекламированных планах по "восстановлению Мариуполя".

"Живой щит - типичная тактика оккупантов", - написал он.

Также Андрющенко предупредил мариупольцев, которые собираются заселяться в новые дома, что в них нет подвалов или бомбоубежищ в пешем доступе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Петр Андрющенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде