Танки мрут, с 30 человек осталось 11, деньги не платят: новый перехват ГУР
У россиян снова все плохо
фото из свободных источников
Российский военный, который находится в Харьковской области, в перехваченном разговоре рассказал, что по документам он находится в России - числится стрелком-гранатометчом в Ямпольстком полку в Москве.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны со ссылкой на перехват разговора оккупантов.
Оккупант также рассказал о недочете выплат. При этом он отметил, что говорить об этом вне полка запрещается.
"Деньги мне тоже не платят. Я за два месяца получил 80 тысяч, а должно уже 400 быть", - сказал он.
Кроме того, россиянин вспомнил о последнем наступлении, из-за которого из личного состава захватчиков выжила только треть.
"Танков уже не хватает. Танки у меня мрут... С 30 человек осталось 11", - сказал он.
Также он пожаловался на руководство.
"Начальство такое конченное, бл*ять, нас еб*шат даже свои. Арта х*ярит, прям бывает по нам. Я не думал, что после Чечни мне вот это. Это не война - это конченное все. Я говорю, это последний раз, когда я за армию подписался", - добавил оккупант.
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