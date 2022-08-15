  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Танки мрут, с 30 человек осталось 11, деньги не платят: новый перехват ГУР
В тренде

Танки мрут, с 30 человек осталось 11, деньги не платят: новый перехват ГУР

Общие новости
(1 голосов)

У россиян снова все плохо

Танки мрут, с 30 человек осталось 11, деньги не платят: новый перехват ГУР

фото из свободных источников

Новина українською

Российский военный, который находится в Харьковской области, в перехваченном разговоре рассказал, что по документам он находится в России - числится стрелком-гранатометчом в Ямпольстком полку в Москве.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны со ссылкой на перехват разговора оккупантов.

Оккупант также рассказал о недочете выплат. При этом он отметил, что говорить об этом вне полка запрещается.

"Деньги мне тоже не платят. Я за два месяца получил 80 тысяч, а должно уже 400 быть", - сказал он.

Кроме того, россиянин вспомнил о последнем наступлении, из-за которого из личного состава захватчиков выжила только треть.

Читайте такжеОмбудсмен: ООН не отвечает на запросы Украины по взрыву в Оленовке

"Танков уже не хватает. Танки у меня мрут... С 30 человек осталось 11", - сказал он.

Также он пожаловался на руководство.

"Начальство такое конченное, бл*ять, нас еб*шат даже свои. Арта х*ярит, прям бывает по нам. Я не думал, что после Чечни мне вот это. Это не война - это конченное все. Я говорю, это последний раз, когда я за армию подписался", - добавил оккупант.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ГУР МО Украины

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде