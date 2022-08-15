Рада увеличила расходы на оборону и поддержку экономики
Парламент поддержал увеличение расходов на оборону и поддержку экономики
Фото: Верховна Рада України / Автор невідомий
Верховная рада согласовала изменения в бюджет на 2022 год. Парламент поддержал увеличение расходов на оборону и поддержку экономики.
Об этом сообщает нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.
Рада в целом поддержала законопроект №7644. Документ приняли 287 голосами.
Государство перечислит более 270 млрд гривен на нужды сектора безопасности и обороны, из них:
- Министерство обороны получит 241 млрд гривен, из которых на оплату труда - 145,3 млрд;
- Главное управление разведки - 2,2 млрд гривен;
- Служба безопасности Украины - 2,4 млрд гривен;
- Управление госохраны - 197 млн гривен;
- Служба внешней разведки - 139 млн гривен;
- Госспецсвязи - 425 млн гривен.
- Кроме того, Министерство экономики получит 10,3 млн гривен для подготовки отраслей национальной экономики для мобилизации. Также увеличат резервный фонд Министерства финансов на 715,7 млн гривен.
Таким образом общие расходы бюджета увеличились по сравнению с довоенными планами на 1,3 трлн гривен до 2,6 трлн гривен.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Боевой дрон ВСУ ликвидировал российского оккупанта. ВИДЕО беспилотника
- Шахтер разгромил Аль-Фатех в первом матче. Траоре забил один из голов
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Жена командира полка Азов: Я знаю, что Денис вывезен в россию
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
15.08.2022 в 21:39
Ответить
0
0