1/5 часть территории Украины загрязнена взрывоопасными предметами
Разминировать придется еще долго
фото из свободных источников
На сегодня пятая часть территории Украины загрязнена неразорвавшимися взрывоопасными предметами.
Как сообщает Укринформ, об этом в телеэфире сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
"Одна пятая часть территории Украины загрязнена неразорвавшимися минами, снарядами, авиабомбами. С начала войны пиротехнические подразделения ГСЧС уже обнаружили, изъяли и обезвредили более 180 тысяч взрывоопасных предметов, была обследована территория площадью более 68 тысяч гектаров. не останавливается ни на мгновение", - сказал чиновник.
По его словам, продолжается разминирование на освобожденных территориях.
"Например, бои в Киевской области продолжались около месяца, а наши пиротехники уже в течение 5 месяцев продолжают очищать эти территории от ВОП. Например, в Киевской области до сих пор обезвреживают до 1000 взрывоопасных предметов в сутки, а всего за это время там обезвредили более 60 тысяч боеприпасов, и эта работа продолжается", – сказал Енин.
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