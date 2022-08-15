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1/5 часть территории Украины загрязнена взрывоопасными предметами

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Разминировать придется еще долго

1/5 часть территории Украины загрязнена взрывоопасными предметами

фото из свободных источников

Новина українською

На сегодня пятая часть территории Украины загрязнена неразорвавшимися взрывоопасными предметами.

Как сообщает Укринформ, об этом в телеэфире сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Одна пятая часть территории Украины загрязнена неразорвавшимися минами, снарядами, авиабомбами. С начала войны пиротехнические подразделения ГСЧС уже обнаружили, изъяли и обезвредили более 180 тысяч взрывоопасных предметов, была обследована территория площадью более 68 тысяч гектаров. не останавливается ни на мгновение", - сказал чиновник.

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По его словам, продолжается разминирование на освобожденных территориях.

"Например, бои в Киевской области продолжались около месяца, а наши пиротехники уже в течение 5 месяцев продолжают очищать эти территории от ВОП. Например, в Киевской области до сих пор обезвреживают до 1000 взрывоопасных предметов в сутки, а всего за это время там обезвредили более 60 тысяч боеприпасов, и эта работа продолжается", – сказал Енин.

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В статье: война с Россией
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