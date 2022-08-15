Зеленский провел заседание Ставки
Обсуждались насущные военные вопросы
Под председательством президента Украины Владимира Зеленского в понедельник прошло заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter.
Сообщается, что на заседании обсудили целый ряд актуальных вопросов безопасности, в частности текущую военно-стратегическую обстановку, усиление защиты государства в информационном пространстве, а также состояние выполнения приказов главы государства, принятых на предыдущих заседаниях Ставки.
Кроме того, был заслушан доклад о состоянии исполнения решения СНБО Украины "О безотлагательных мерах по киберобороне государства", введенного в действие указом президента Украины от 26.08.2021 №446.
Указано, что в отношении всех рассмотренных вопросов повестки были приняты соответствующие решения.
Під голосуванням Президента відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 15, 2022
Обговорили поточну воєнно-стратегічну обстановку, посилення захисту держави в інформаційному просторі та стан виконання наказів Верховного Головнокомандувача.
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