Латвия передала Украине четыре вертолета

Воздушные силы Украины получили четыре вертолета, подаренные Латвией, в ближайшее время они полностью войдут в состав авиационного парка ВСУ.

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на Минобороны Латвии.

"Полгода назад подаренные Латвией системы "Стингер" помогли украинской армии сдержать российское вторжение. Сейчас, когда украинские воины контратакуют во многих местах, наши пожертвованные вертолеты будут помогать проводить военные действия и спасать. Поддержка Украины западными странами не должна прекращаться, пока она не освободит территорию от российских оккупационных войск", – подчеркнул министр обороны Артис Пабрикс.

Читайте также ВСУ уничтожили два российских вертолета Ка-52 за выходные

Два вертолета Ми-17 и два вертолета Ми-2 поступили в ВВС Украины в частично разобранном виде. Перед доставкой вертолеты покрасили, а один Ми-17 капитально отремонтировали.

Воздушные силы Украины начнут использовать вертолеты для выполнения задач после полного завершения их сборки.

Латвия является одной из стран, которая оказала Украине наиболее существенную поддержку в отношении валового внутреннего продукта. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты "Стингер" на сумму более 200 млн. евро.

Также Латвия является одним из участников Украинской оборонной контактной группы, призванной помогать Украине в борьбе с российской агрессией.