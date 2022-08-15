Украинские зенитчики уничтожили 2 российских БПЛА и ракету Х-59
В дополнение к вертолету
Командування Повітряних Сил ЗСУ
Зенитно-ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ сбили два российских беспилотника и вражескую ракету Х-59.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.
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Указано, что все цели сбиты в Запорожском направлении.
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Источник:Командування Повітряних Сил ЗСУ
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