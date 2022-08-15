Украинские зенитчики уничтожили 2 российских БПЛА и ракету Х-59

Зенитно-ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ сбили два российских беспилотника и вражескую ракету Х-59.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

" Кроме вертолета Ка-52 , о котором мы сообщали утром, в течение суток 15 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и авиационная ракета "воздух-поверхность" Х-59", - говорится в сообщении.

Указано, что все цели сбиты в Запорожском направлении.