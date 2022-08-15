  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинские зенитчики уничтожили 2 российских БПЛА и ракету Х-59
В тренде

Украинские зенитчики уничтожили 2 российских БПЛА и ракету Х-59

Общие новости
(1 голосов)

В дополнение к вертолету

Украинские зенитчики уничтожили 2 российских БПЛА и ракету Х-59

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Новина українською

Зенитно-ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ сбили два российских беспилотника и вражескую ракету Х-59.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

"Кроме вертолета Ка-52, о котором мы сообщали утром, в течение суток 15 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и авиационная ракета "воздух-поверхность" Х-59", - говорится в сообщении.

Указано, что все цели сбиты в Запорожском направлении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде