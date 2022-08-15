Танки есть, а экипажей нет. В России провалили формирование танкового батальона
Воевать желающих все меньше
Getty Images/Global Images Ukraine
В России не смогли сформировать новый танковый батальон для войны против Украины из-за нехватки военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ в Telegram.
По информации Управления стратегических коммуникаций, россияне в Нижегородской области пытались сформировать новый танковый батальон в начале июля. Но, по состоянию на 15 августа, из необходимых для комплектации батальона экипажами 160 человек контракт согласились подписать менее 30.
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"Современная дилемма "второй" армии в мире, танки есть, а экипажей - нет", - отмечают в СтратКоме.
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