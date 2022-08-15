  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Танки есть, а экипажей нет. В России провалили формирование танкового батальона
В тренде

Танки есть, а экипажей нет. В России провалили формирование танкового батальона

Общие новости
(2 голосов)

Воевать желающих все меньше

Танки есть, а экипажей нет. В России провалили формирование танкового батальона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В России не смогли сформировать новый танковый батальон для войны против Украины из-за нехватки военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ в Telegram.


По информации Управления стратегических коммуникаций, россияне в Нижегородской области пытались сформировать новый танковый батальон в начале июля. Но, по состоянию на 15 августа, из необходимых для комплектации батальона экипажами 160 человек контракт согласились подписать менее 30.

Читайте также"Закрепить его статус окончательно как непроездной". ВСУ снова нанесли удар по Антоновскому мосту

"Современная дилемма "второй" армии в мире, танки есть, а экипажей - нет", - отмечают в СтратКоме.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде