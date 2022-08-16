В Крыму под Джанкоем горит военная часть россиян, также детонирует склад боеприпасов

Утром, 16 августа, в поселке Майское возле Джанкоя в оккупированном Крыму прогремели взрывы и произошел пожар. На место инцидента уже выехал так называемый глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, как сообщают пророссийские Telegram-каналы.

В социальных сетях сообщают, что горит трансформаторная подстанция в селе Майское возле Джанкоя.

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При этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил в Facebook, что также горит российская военная часть в поселке Азовское. Он добавил, что ВСУ попали в хранилище боеприпасов оккупантов, "звуки от взрывов далеко прокатываются по степи".

Министерство атаки россии уже подтвердило, что произошло возгорание боеприпасов. Жителей Майского эвакуируют. Рядом с местом взрывов расставляют блокпосты.