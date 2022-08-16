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Есть жертвы и раненые: россияне обстреляли Днепропетровщину, Харьков и Николаев

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В Харькове увеличился радиус поражения

Есть жертвы и раненые: россияне обстреляли Днепропетровщину, Харьков и Николаев

Резниченко Telegram-канал

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От российских ударов снова пострадали два района Днепропетровской области, Никопольский и Криворожский. Криворожский район враг обстрелял из "Ураганов". Попал по Марьянскому и Великой Костромке Зеленодольской громады. Ранены две женщины – 20 и 84 лет. В селах повреждены несколько частных домов и газопровод. Никопольский район российская армия накрыла огнем дважды за ночь. По мирной территории 40 прилетов из "Градов" и 10 из ствольной артиллерии. Предварительно люди не пострадали. Также есть разрушение в Красногригорьевской громаде. российско-оккупационные войска в ночь на 16 августа накрыли артиллерийским обстрелом Киевский район Харькова. Ночью в 02:15 обстреляны сразу несколько районов города. Предварительно Шевченковский и Киевский, Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы. Это пять из девяти районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было очень давно, как отметил мэр Терехов. О пострадавших информации пока нет. Есть разрушение инфраструктурных и других объектов дорог. Около 01:30, 16 августа, были зафиксированы обстрелы с. Красная Долина в Николаеве. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется. Ориентировочно в 02:40 под обстрел попал пгт Березнеговатое. В результате один человек погиб и один человек ранен. Известно о разрушенных жилых домах. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

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В статье: война с Россией Виталий Ким Николай Лукашук Валентин Резниченко Игорь Терехов
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