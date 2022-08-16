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ВСУ на юге уничтожили два десятка россиян и пункт поставки боеприпасов

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Об этом сообщает командование

ВСУ на юге уничтожили два десятка россиян и пункт поставки боеприпасов

Генштаб ЗСУ

Новина українською

ВСУ в течение 15 августа на южном фронте уничтожили 23 оккупантов и пункт поставки российских боеприпасов в Сухом Ставке Херсонской области. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

Также украинская авиация поразила два опорных пункта и два района сосредоточения вооружения и техники врагов в Новопетровке и Максимовке (Николаевщина).

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В командовании подтвердили, что в течение 15 августа на южном фронте оккупационные войска потеряли 23 солдат, пушку-гаубицу калибра 152 мм, 7 единиц бронированной и автомобильной техники, пункт поставки боеприпасов в Сухом Ставке.

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В статье: война с Россией ОК Юг ОК Південь
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