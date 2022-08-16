ВСУ на юге уничтожили два десятка россиян и пункт поставки боеприпасов

ВСУ в течение 15 августа на южном фронте уничтожили 23 оккупантов и пункт поставки российских боеприпасов в Сухом Ставке Херсонской области. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

Также украинская авиация поразила два опорных пункта и два района сосредоточения вооружения и техники врагов в Новопетровке и Максимовке (Николаевщина).

Читайте также В Крыму под Джанкоем горит военная часть россиян, также детонирует склад боеприпасов

В командовании подтвердили, что в течение 15 августа на южном фронте оккупационные войска потеряли 23 солдат, пушку-гаубицу калибра 152 мм, 7 единиц бронированной и автомобильной техники, пункт поставки боеприпасов в Сухом Ставке.