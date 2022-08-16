ВСУ на юге уничтожили два десятка россиян и пункт поставки боеприпасов
Об этом сообщает командование
Генштаб ЗСУ
ВСУ в течение 15 августа на южном фронте уничтожили 23 оккупантов и пункт поставки российских боеприпасов в Сухом Ставке Херсонской области. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".
Также украинская авиация поразила два опорных пункта и два района сосредоточения вооружения и техники врагов в Новопетровке и Максимовке (Николаевщина).
В командовании подтвердили, что в течение 15 августа на южном фронте оккупационные войска потеряли 23 солдат, пушку-гаубицу калибра 152 мм, 7 единиц бронированной и автомобильной техники, пункт поставки боеприпасов в Сухом Ставке.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Зинченко - о своем конкуренте в Арсенале: Он – удивительный игрок
- Урок футбола от Ди Марии. Ювентус - Сассуоло 3:0. Видео голов и обзор матча
- Украинские воины взяли в плен спавшего на позициях оккупанта - ВИДЕО
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
- Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО
Новости по теме
- 17:20 Украинские "Закрепить его статус окончательно как непроездной". ВСУ снова нанесли удар по Антоновскому мосту
- 10:14 Украинские ВСУ уничтожили российский склад с боеприпасами в Херсонской области
- 09:41 Украинские ВСУ на юге уничтожили 4 десятка оккупантов, технику, боеприпасы и пункт управления россиян
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти