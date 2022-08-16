В Мелитополе раздались взрывы. Остановилось вещание телевидения, захваченного россиянами

В городе Мелитополь Запорожской области, временно оккупированном россиянами, утром 16 августа были слышны взрывы. Об этом на своем канале в Telegram сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"Утро орков уже вторую неделю подряд начинается точно не с кофе. В 07:00 в Мелитополе зафиксировано 2 взрыва в районе подстанции. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного россиянами. По предварительной информации поврежден транзитный кабель".

"Как ни пытается российская пропаганда "промыть мозги" нашим жителям – у них ничего не получается. Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления – обезвреживают все рашистское".