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В Мелитополе раздались взрывы. Остановилось вещание телевидения, захваченного россиянами

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В Мелитополе раздались взрывы. Остановилось вещание телевидения, захваченного россиянами

Фото: фейсбук-сторінка Іван Федоров

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В городе Мелитополь Запорожской области, временно оккупированном россиянами, утром 16 августа были слышны взрывы. Об этом на своем канале в Telegram сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"Утро орков уже вторую неделю подряд начинается точно не с кофе. В 07:00 в Мелитополе зафиксировано 2 взрыва в районе подстанции. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного россиянами. По предварительной информации поврежден транзитный кабель".

"Как ни пытается российская пропаганда "промыть мозги" нашим жителям – у них ничего не получается. Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления – обезвреживают все рашистское".

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В статье: война с Россией Иван Федоров
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Источник:
t.me/ivan_fedorov_melitopol

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