В Мелитополе раздались взрывы. Остановилось вещание телевидения, захваченного россиянами
Хлопок!
Фото: фейсбук-сторінка Іван Федоров
В городе Мелитополь Запорожской области, временно оккупированном россиянами, утром 16 августа были слышны взрывы. Об этом на своем канале в Telegram сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров.
"Утро орков уже вторую неделю подряд начинается точно не с кофе. В 07:00 в Мелитополе зафиксировано 2 взрыва в районе подстанции. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного россиянами. По предварительной информации поврежден транзитный кабель".
"Как ни пытается российская пропаганда "промыть мозги" нашим жителям – у них ничего не получается. Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления – обезвреживают все рашистское".
Популярное сейчас
- Экс-защитник Динамо подрался с одноклубником в перерыве матча
- Динамо - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- В Крыму под Джанкоем горит военная часть россиян, также детонирует склад боеприпасов
- Жена командира полка Азов: Я знаю, что Денис вывезен в россию
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО