Россия снова угрожает, что не будет применять ядерное оружие в Украине

Министр обороны рф Сергей Шойгу в очередной раз заявил, что россия не будет применять ядерное оружие в Украине, поскольку собирается достичь поставленных целей с помощью обычных вооружений.

"Распространяются домыслы о применении в ходе спецоперации в Украине российского тактического ядерного оружия, или о готовности применить химическое оружие – все эти вбрасывания являются ложью. С военной точки зрения нет необходимости применять ядерное оружие в Украине для достижения поставленной цели", - цитируют Шойгу пропагандистские риа новости.

По словам министра, главное назначение российских ядерных вооружений – сдерживание ядерной атаки, его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, определенными в российских руководящих документах.

Также Шойгу заявил, что HIMARS и дальнобойные гаубицы, поставляемые Западом ВСУ, "перемалываются в боях, существенно на ситуацию они не повлияли".

Остается добавить, что все время, когда президент США Байден предупреждал о грядущем нападении россии, путин и его приспешники категорически отвергали возможность полномасштабного вторжения, но 24 февраля это таки случилось. Россияне планировали покорить Украину "за три дня", но уже через месяц их выгнали с севера страны, а через полгода войны они увязли в боях в Донецкой области и перешли к обороне возле Херсона.