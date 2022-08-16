Россия снова угрожает, что не будет применять ядерное оружие в Украине
Говорят, что справятся и так
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министр обороны рф Сергей Шойгу в очередной раз заявил, что россия не будет применять ядерное оружие в Украине, поскольку собирается достичь поставленных целей с помощью обычных вооружений.
"Распространяются домыслы о применении в ходе спецоперации в Украине российского тактического ядерного оружия, или о готовности применить химическое оружие – все эти вбрасывания являются ложью. С военной точки зрения нет необходимости применять ядерное оружие в Украине для достижения поставленной цели", - цитируют Шойгу пропагандистские риа новости.
По словам министра, главное назначение российских ядерных вооружений – сдерживание ядерной атаки, его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, определенными в российских руководящих документах.
Также Шойгу заявил, что HIMARS и дальнобойные гаубицы, поставляемые Западом ВСУ, "перемалываются в боях, существенно на ситуацию они не повлияли".
Остается добавить, что все время, когда президент США Байден предупреждал о грядущем нападении россии, путин и его приспешники категорически отвергали возможность полномасштабного вторжения, но 24 февраля это таки случилось. Россияне планировали покорить Украину "за три дня", но уже через месяц их выгнали с севера страны, а через полгода войны они увязли в боях в Донецкой области и перешли к обороне возле Херсона.
Популярное сейчас
- Единый пул по версии УПЛ, матчи Шахтера, осечка Ливерпуля. Главные новости за 15 августа
- Умер отец автора первого в истории сборной Украины гола
- Лига чемпионов. Испытание Бенфикой и первая корзина Лиги Европы как запасной вариант для Динамо
- Ермак: Мечтаемый россиянами СССР уже близко
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
- Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО