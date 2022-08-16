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Россия снова угрожает, что не будет применять ядерное оружие в Украине

Общие новости
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Говорят, что справятся и так

Россия снова угрожает, что не будет применять ядерное оружие в Украине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны рф Сергей Шойгу в очередной раз заявил, что россия не будет применять ядерное оружие в Украине, поскольку собирается достичь поставленных целей с помощью обычных вооружений.

"Распространяются домыслы о применении в ходе спецоперации в Украине российского тактического ядерного оружия, или о готовности применить химическое оружие – все эти вбрасывания являются ложью. С военной точки зрения нет необходимости применять ядерное оружие в Украине для достижения поставленной цели", - цитируют Шойгу пропагандистские риа новости.

По словам министра, главное назначение российских ядерных вооружений – сдерживание ядерной атаки, его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, определенными в российских руководящих документах.

Также Шойгу заявил, что HIMARS и дальнобойные гаубицы, поставляемые Западом ВСУ, "перемалываются в боях, существенно на ситуацию они не повлияли".

Остается добавить, что все время, когда президент США Байден предупреждал о грядущем нападении россии, путин и его приспешники категорически отвергали возможность полномасштабного вторжения, но 24 февраля это таки случилось. Россияне планировали покорить Украину "за три дня", но уже через месяц их выгнали с севера страны, а через полгода войны они увязли в боях в Донецкой области и перешли к обороне возле Херсона.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
16.08.2022 в 11:17
А в чем угроза, не будет же применять?
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+1
0
Sisiha (Львов)
16.08.2022 в 12:43
В том, что НЕ будет!
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0
0

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