Оккупационные власти Крыма заявили о повреждении ж/д полотна из-за взрыва в Джанкое
Бавовна!
krymua
"Власти" Крыма останавливают все следующие с материка пассажирские поезда, так как железная дорога в Джанкойском районе повреждена из-за взрыва на складе боеприпасов российской армии. Об этом заявил псевдоглава Крыма сергей аксенов.
По его словам, теперь поезда будут доходить только до населенного пункта Владиславовка, а уже оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы и довозить до ближайших автостанций.
Отметим, что по железной дороге в Джанкое российская федерация перебрасывала свою военную технику и пехоту на юг Украины, в частности, в Запорожскую область.
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