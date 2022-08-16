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Оккупационные власти Крыма заявили о повреждении ж/д полотна из-за взрыва в Джанкое

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Бавовна!

Оккупационные власти Крыма заявили о повреждении ж/д полотна из-за взрыва в Джанкое

krymua

Новина українською

"Власти" Крыма останавливают все следующие с материка пассажирские поезда, так как железная дорога в Джанкойском районе повреждена из-за взрыва на складе боеприпасов российской армии. Об этом заявил псевдоглава Крыма сергей аксенов.

По его словам, теперь поезда будут доходить только до населенного пункта Владиславовка, а уже оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы и довозить до ближайших автостанций.

Читайте такжеВ Крыму под Джанкоем горит военная часть россиян, также детонирует склад боеприпасов

Отметим, что по железной дороге в Джанкое российская федерация перебрасывала свою военную технику и пехоту на юг Украины, в частности, в Запорожскую область.

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В статье: война с Россией
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