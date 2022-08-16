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Зеленский ответил на петицию об отмене запрета на выезд мужчин из Украины

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Реакция президента

Зеленский ответил на петицию об отмене запрета на выезд мужчин из Украины

president.gov.ua

Новина українською

Владимир Зеленский ответил на петицию №22/140908-эп на сайте Офиса президента с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины (она уже успела собрать более 25 тысяч голосов). Гарант заявил, что это будет возможно только после окончания действия военного положения. Напомним, парламент продлил ВП на 3 месяца – до 21 ноября.

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Автор петиции считает, что воевать должны боеспособные граждане, а "айти-, соц-, креативные, технические и другие специалисты могут воевать на информационном фронте". Также, по ее мнению, такие мужчины могут быть более полезными за рубежом. Автор петиции заявила:

"Внедрение ограничений на выезд отдельных категорий граждан с территории Украины напоминает советские практики, от которых наша страна постепенно избавляется".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
petition.president.gov.ua

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