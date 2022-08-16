Министр иностранных дел четко ответил на вопрос о позиции Китая в российско-украинской войне
Вопрос, который многих по делу волнует
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба стал гостем авторской программы журналиста Дмитрия Гордона.
Среди множества тем, которые обсуждали Кулеба и Гордон, прозвучал и вопрос Китая, в частности, роли Поднебесной в российско-украинской войне, существует ли такая сама по себе или же нет.
"Китай пока сохраняет нейтралитет. То есть, политически на уровне нарративов их интерпретация событий, именно причин войны, совпадает, но на уровне практической поддержки россии, которой так хочет рф, Китай придерживается нейтралитета. И не помогает ни нам, ни россии. Это по состоянию на сейчас".
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