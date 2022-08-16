  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Министр иностранных дел четко ответил на вопрос о позиции Китая в российско-украинской войне
В тренде

Министр иностранных дел четко ответил на вопрос о позиции Китая в российско-украинской войне

Общие новости
(1 голосов)

Вопрос, который многих по делу волнует

Министр иностранных дел четко ответил на вопрос о позиции Китая в российско-украинской войне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба стал гостем авторской программы журналиста Дмитрия Гордона.

Среди множества тем, которые обсуждали Кулеба и Гордон, прозвучал и вопрос Китая, в частности, роли Поднебесной в российско-украинской войне, существует ли такая сама по себе или же нет.

"Китай пока сохраняет нейтралитет. То есть, политически на уровне нарративов их интерпретация событий, именно причин войны, совпадает, но на уровне практической поддержки россии, которой так хочет рф, Китай придерживается нейтралитета. И не помогает ни нам, ни россии. Это по состоянию на сейчас".

Читайте такжеСоучредитель Amnesty International покинул организацию из-за несогласия с отчетом о ВСУ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Дмитрий Кулеба
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
youtube.com/c/Gordonua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде