Состоялась очередная передача тел, Украина вернула 19 павших Героев

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 19 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенка и ряда силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции, как отмечает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

9 августа в Украину вернули 17 тел павших защитников. В конце июля на подконтрольную Украину территорию вернули еще 25 тел погибших защитников.