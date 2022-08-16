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Над военной авиабазой россиян в Симферопольском районе Крыма стоят клубы черного дыма

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Над военной авиабазой россиян в Симферопольском районе Крыма стоят клубы черного дыма

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Во вторник днем, 16 августа, на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма раздались взрывы, видны клубы черного дыма, об этом сообщает российское издание Коммерсантъ. Эта авиабаза использовалась / используется, чтобы наносить удары по украинским городам.

"Над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма стоят клубы черного дыма, сообщают местные жители. По словам граждан, ранее на территории военного объекта раздалось несколько взрывов".

"По информации источника, военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов. Официальные лица Крыма пока не комментируют ситуацию".

Читайте такжеОккупационные власти Крыма заявили о повреждении ж/д полотна из-за взрыва в Джанкое

Утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму раздавались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горит российская военная часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/kommersant

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Комментарии (1)
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Alex-696 (Немирів)
16.08.2022 в 15:19
Красівоє!!!)))
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