Над военной авиабазой россиян в Симферопольском районе Крыма стоят клубы черного дыма
Что же это за день такой
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Во вторник днем, 16 августа, на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма раздались взрывы, видны клубы черного дыма, об этом сообщает российское издание Коммерсантъ. Эта авиабаза использовалась / используется, чтобы наносить удары по украинским городам.
"Над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма стоят клубы черного дыма, сообщают местные жители. По словам граждан, ранее на территории военного объекта раздалось несколько взрывов".
"По информации источника, военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов. Официальные лица Крыма пока не комментируют ситуацию".
Утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму раздавались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горит российская военная часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.
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