Уже не курение. Минобороны РФ признало взрывы в Джанкое диверсией
Кто стоит за диверсией, не сообщают
Главная новость первой половины вторника, 16 августа – взрывы возле Джанкоя в Крыму. Конечно, на россии сразу заявили о "чрезвычайной ситуации из-за возгорания", которое спровоцировало детонацию боеприпасов. Но скрывать очевидное становится все труднее. Поэтому после обеда министерство обороны россии сменило риторику:
"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры по ликвидации последствий диверсии", - говорится в заявлении военного ведомства россии.
Отметим, что это уже второй инцидент в оккупированном россиянами Крыму с момента полномасштабного вторжения. Ранее произошли взрывы на базе в Новофедоровке, в результате которых было уничтожено много авиационной техники армии рф.
Популярное сейчас
- Динамо и Днепр-1 в еврокубках, наши в АПЛ, испытание Барсы. Расписание футбола на 15-21 августа
- Довбик близок к переходу в клуб Серии А на правах аренды
- Единый пул по версии УПЛ, матчи Шахтера, осечка Ливерпуля. Главные новости за 15 августа
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
- Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО