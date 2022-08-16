Уже не курение. Минобороны РФ признало взрывы в Джанкое диверсией

Главная новость первой половины вторника, 16 августа – взрывы возле Джанкоя в Крыму. Конечно, на россии сразу заявили о "чрезвычайной ситуации из-за возгорания", которое спровоцировало детонацию боеприпасов. Но скрывать очевидное становится все труднее. Поэтому после обеда министерство обороны россии сменило риторику:

"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры по ликвидации последствий диверсии", - говорится в заявлении военного ведомства россии.

Отметим, что это уже второй инцидент в оккупированном россиянами Крыму с момента полномасштабного вторжения. Ранее произошли взрывы на базе в Новофедоровке, в результате которых было уничтожено много авиационной техники армии рф.