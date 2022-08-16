ISW: Среди россиян произошел раскол – боевики из "ЛНР" не хотят воевать на территории Донецкой области
А что такое?
Getty Images/Global Images Ukraine
В пророссийских силах, воюющих в Украине, произошел раскол. Об этом заявили аналитики Института изучения войны ISW. Боевики по т.н. "ЛНР" отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и пожаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области.
В сети появилось видео, подтверждающее негодование боевиков. На кадрах оккупанты из "ЛНР" отказываются воевать на территории соседней Донецкой области.
Очередной случай отказа боевиков "ЛНР" воевать в Донецкой области свидетельствует о том, что Кремль не может в полной мере рассчитывать на "силы" квазиреспублик в своих дальнейших планах вторжения.
Популярное сейчас
- Экс-защитник Динамо подрался с одноклубником в перерыве матча
- Зинченко - о своем конкуренте в Арсенале: Он – удивительный игрок
- ВСУ отбросили россиян от Соледара, оккупанты имеют частичный успех у Новомихайловки
- Жена командира полка Азов: Я знаю, что Денис вывезен в россию
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО