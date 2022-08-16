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ISW: Среди россиян произошел раскол – боевики из "ЛНР" не хотят воевать на территории Донецкой области

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ISW: Среди россиян произошел раскол – боевики из "ЛНР" не хотят воевать на территории Донецкой области

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В пророссийских силах, воюющих в Украине, произошел раскол. Об этом заявили аналитики Института изучения войны ISW. Боевики по т.н. "ЛНР" отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и пожаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области.

В сети появилось видео, подтверждающее негодование боевиков. На кадрах оккупанты из "ЛНР" отказываются воевать на территории соседней Донецкой области.

Очередной случай отказа боевиков "ЛНР" воевать в Донецкой области свидетельствует о том, что Кремль не может в полной мере рассчитывать на "силы" квазиреспублик в своих дальнейших планах вторжения.

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В статье: война с Россией ISW
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Источник:
understandingwar.org

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