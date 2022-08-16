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Россияне нанесли ракетный удар по Житомирской области

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Последствия пока неизвестны

Россияне нанесли ракетный удар по Житомирской области

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 16 августа, в полдень раздался сигнал воздушной тревоги в северных областях Украины.

Затем начали поступать сообщения о взрывах в Житомирской области. В соцсетях перед этим сообщалось о пролете двух ракет над городом.

В 13:17 глава Житомирской ОВА Виталий Бутченко подтвердил два взрыва на территории Житомирского района в результате ракетного удара.

По предварительной информации, ракеты были выпущены с территории Беларуси. Информации о последствиях удара пока нет.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.08.2022 в 14:03
І коли розрив дип стосунків з Лукабидлом?
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