Россияне нанесли ракетный удар по Житомирской области

Во вторник, 16 августа, в полдень раздался сигнал воздушной тревоги в северных областях Украины.

Затем начали поступать сообщения о взрывах в Житомирской области. В соцсетях перед этим сообщалось о пролете двух ракет над городом.

В 13:17 глава Житомирской ОВА Виталий Бутченко подтвердил два взрыва на территории Житомирского района в результате ракетного удара.

По предварительной информации, ракеты были выпущены с территории Беларуси. Информации о последствиях удара пока нет.