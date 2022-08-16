Россияне нанесли ракетный удар по Житомирской области
Последствия пока неизвестны
Getty Images / Global Images Ukraine
Во вторник, 16 августа, в полдень раздался сигнал воздушной тревоги в северных областях Украины.
Затем начали поступать сообщения о взрывах в Житомирской области. В соцсетях перед этим сообщалось о пролете двух ракет над городом.
В 13:17 глава Житомирской ОВА Виталий Бутченко подтвердил два взрыва на территории Житомирского района в результате ракетного удара.
По предварительной информации, ракеты были выпущены с территории Беларуси. Информации о последствиях удара пока нет.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Динамо - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- В Крыму под Джанкоем горит военная часть россиян, также детонирует склад боеприпасов
- Генштаб ВСУ: россияне имеют частичный успех в результате наступления в направлении Горловки
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.08.2022 в 14:03
Ответить
0
0