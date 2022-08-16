Больше, чем 24 февраля. Известно, сколько самолетов и вертолетов россия держит вокруг Украины

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россия наращивает количество самолетов и вертолетов, которые могут атаковать Украину с территории Беларуси, приграничных областей рф и оккупированного Крыма.

"Враг подтягивает изнутри страны авиационную технику. В настоящее время вокруг Украины около 430 вражеских самолетов, но группировка вертолетов выросла. Более 360 вертолетов", — сказал он.

Игнат при этом отметил, что в начале февраля, перед вторжением, вокруг Украины было около 400 самолетов и 250 вертолетов.

Что касается ситуации с Беларусью, то, по словам спикера, есть определенные данные разведки, и в открытых источниках есть информация, что россияне наращивают там свои силы, доставляя ракеты и боеприпасы. Игнат предположил, что таким образом враг планирует "поздравить" украинцев с Днем Независимости, но подчеркнул, что угроза есть всегда, поэтому не нужно игнорировать сигналы воздушной тревоги.