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Зинченко и Коноплянка сыграют с игроками NaVi в CS:GO для сбора денег на ВСУ

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Также участие примут Kyivstoner, Lachen и Positiff

Зинченко и Коноплянка сыграют с игроками NaVi в CS:GO для сбора денег на ВСУ

Новина українською

Сегодня пройдет благотворительный матч в дисциплине СS:GO с участием известных украинских футболистов и киберспорстменов. Цель встречи – сбор средств на помощь Вооруженным Силами Украины.

В частности, в матче примут участие левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко и вингер польской "Краковии" Евгений Коноплянка.

Также в поединке сыграют представители украинской команды Natus Vincere Даниил "Headtr1ck" Валит, Валерий "B1t" Ваховский, Виктор "Sdy" Оруджев и бывший игрок "рожденных побеждать", а сейчас известный стример Арсений "Сeh9" Триноженко.

Среди украинских знаменитостей участие в шоу-матче примут блоггер Kyivstoner, волонтер Lachen и певец Positiff

Начало встречи – 19.30. Матч можно будет просмотреть на платформе Twich на стрим-канале "Сeh9".

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В статье: Евгений Коноплянка Александр Зинченко Natus Vincere
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