Зинченко и Коноплянка сыграют с игроками NaVi в CS:GO для сбора денег на ВСУ
Также участие примут Kyivstoner, Lachen и Positiff
Сегодня пройдет благотворительный матч в дисциплине СS:GO с участием известных украинских футболистов и киберспорстменов. Цель встречи – сбор средств на помощь Вооруженным Силами Украины.
В частности, в матче примут участие левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко и вингер польской "Краковии" Евгений Коноплянка.
Также в поединке сыграют представители украинской команды Natus Vincere Даниил "Headtr1ck" Валит, Валерий "B1t" Ваховский, Виктор "Sdy" Оруджев и бывший игрок "рожденных побеждать", а сейчас известный стример Арсений "Сeh9" Триноженко.
Среди украинских знаменитостей участие в шоу-матче примут блоггер Kyivstoner, волонтер Lachen и певец Positiff
Начало встречи – 19.30. Матч можно будет просмотреть на платформе Twich на
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