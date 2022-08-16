NYT: Новую атаку на Крым провело элитное украинское подразделение
Он действует в тылу врага
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За пожаром на военной базе россиян во временно оккупированном Крыму стоит элитное украинское подразделение. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинского чиновника на условиях анонимности.
Напомним, что сегодня утром в поселке Майское неподалеку от Джанкой
Анонимный украинский высокопоставленный чиновник сообщил американскому изданию, что операцию провело украинское элитное подразделение, которое проводит работу в тылу, и несет ответственность за эти взрывы.
Напомним, что Украина официально еще ни разу не признавала, что причастна к ударам по Крыму. Сами же россияне также не спешат винить Украину и называют, например, сегодняшние взрывы вблизи Джанкоя диверсией. Однако не раскрывают деталей с чьей стороны.
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