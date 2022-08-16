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NYT: Новую атаку на Крым провело элитное украинское подразделение

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Он действует в тылу врага

NYT: Новую атаку на Крым провело элитное украинское подразделение

Фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

За пожаром на военной базе россиян во временно оккупированном Крыму стоит элитное украинское подразделение. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинского чиновника на условиях анонимности.

Напомним, что сегодня утром в поселке Майское неподалеку от Джанкой произошла серия взрывов на территории воинской части. По словам очевидцев, детонация боеприпасов продолжалась даже спустя семь часов после первого взрыва.

Анонимный украинский высокопоставленный чиновник сообщил американскому изданию, что операцию провело украинское элитное подразделение, которое проводит работу в тылу, и несет ответственность за эти взрывы.

Напомним, что Украина официально еще ни разу не признавала, что причастна к ударам по Крыму. Сами же россияне также не спешат винить Украину и называют, например, сегодняшние взрывы вблизи Джанкоя диверсией. Однако не раскрывают деталей с чьей стороны.

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В статье: война с Россией
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