Россияне обстреляли жилые кварталы Никополя

Бестолковые войска страны-террориста нанесли еще один удар по жилым домам Никополя. Об этом пишет в своем телеграмм-канале глава областной военной администрации Днепропетровщины Валентин Резниченко.

"После обеда российская армия снова обстреляла Никопольский район. Ударили по жилым кварталам Никополя. В город прилетело 20 реактивных снарядов из "Градов" и 10 из ствольной артиллерии.

Предварительно четыре человека ранены. Один из них госпитализирован.

В городе изуродовано несколько частных домов. Еще в нескольких произошло возгорание. На месте работают пожарные", - говорится в сообщении Резниченко.