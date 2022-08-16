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Россияне обстреляли жилые кварталы Никополя

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Били из градов и ствольной артиллерии

Россияне обстреляли жилые кварталы Никополя

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Бестолковые войска страны-террориста нанесли еще один удар по жилым домам Никополя. Об этом пишет в своем телеграмм-канале глава областной военной администрации Днепропетровщины Валентин Резниченко.

"После обеда российская армия снова обстреляла Никопольский район. Ударили по жилым кварталам Никополя. В город прилетело 20 реактивных снарядов из "Градов" и 10 из ствольной артиллерии.

Предварительно четыре человека ранены. Один из них госпитализирован.

В городе изуродовано несколько частных домов. Еще в нескольких произошло возгорание. На месте работают пожарные", - говорится в сообщении Резниченко.

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В статье: война с Россией
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