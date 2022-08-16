Костоломы! ТОП-грубиянов в истории чемпионата Украины
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Винни Джонс – главный символ грубой игры в чемпионате Англии в 90-е. Как-то он сказал, что на предматчевой установке тренер никогда не говорил с ним о тактике или игровой схеме. Он просто называл фамилию игрока соперника. И, как вы понимаете, для соперников Джонса обычный футбольный матч превращался в ад. Они буквально завидовали мертвым.
Вспомнив Джонса, украинский блоггер Костя Фолстен решил собрать свой топ грубиянов, но не мира, а только чемпионата Украины! Слава богам, что у УПЛ таких героев хватало всегда. Итак, смотрите топ-грубиянов в истории чемпионата Украины на канале "Фолстен" и вспоминайте каждого "костолома". Приятного просмотра!
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