  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Костоломы! ТОП-грубиянов в истории чемпионата Украины
В тренде

Костоломы! ТОП-грубиянов в истории чемпионата Украины

Общие новости
(1 голосов)

Рейтинг от Фолстена

Костоломы! ТОП-грубиянов в истории чемпионата Украины

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Винни Джонс – главный символ грубой игры в чемпионате Англии в 90-е. Как-то он сказал, что на предматчевой установке тренер никогда не говорил с ним о тактике или игровой схеме. Он просто называл фамилию игрока соперника. И, как вы понимаете, для соперников Джонса обычный футбольный матч превращался в ад. Они буквально завидовали мертвым.

Вспомнив Джонса, украинский блоггер Костя Фолстен решил собрать свой топ грубиянов, но не мира, а только чемпионата Украины! Слава богам, что у УПЛ таких героев хватало всегда. Итак, смотрите топ-грубиянов в истории чемпионата Украины на канале "Фолстен" и вспоминайте каждого "костолома". Приятного просмотра!

Читайте такжеЧто произошло с 10 лучшими бразильцами УПЛ – ВИДЕО

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фолстен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде