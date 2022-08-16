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Россияне обстреляли гаражный кооператив и транспортную инфраструктуру Харькова

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Информации о пострадавших нет

Россияне обстреляли гаражный кооператив и транспортную инфраструктуру Харькова

Фото: t.me/ihor_terekhov / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Армия кремлёвского упыря владимира путина нанесла очередной удар по Салтовскому району Харькова. Об этом в телеграм пишет мэр областного центра Игорь Терехов.

"Опять прилеты по Салтовскому району. Предварительно - без пострадавших, но с пожаром.

Обстреляли гаражный кооператив, разрушены и горят несколько частных гаражей. Еще пострадала транспортная инфраструктура. О пострадавших по-прежнему информации нет. Надеюсь, все люди целы и невредимы", - сообщил Терехов.

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В статье: война с Россией
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