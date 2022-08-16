Россияне обстреляли гаражный кооператив и транспортную инфраструктуру Харькова
Информации о пострадавших нет
Фото: t.me/ihor_terekhov / Автор невідомий
Армия кремлёвского упыря владимира путина нанесла очередной удар по Салтовскому району Харькова. Об этом в телеграм пишет мэр областного центра Игорь Терехов.
"Опять прилеты по Салтовскому району. Предварительно - без пострадавших, но с пожаром.
Обстреляли гаражный кооператив, разрушены и горят несколько частных гаражей. Еще пострадала транспортная инфраструктура. О пострадавших по-прежнему информации нет. Надеюсь, все люди целы и невредимы", - сообщил Терехов.
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