Священник, побывавший в плену: Били резиновыми дубинами и спрашивали о местонахождении Бандеры
Василий Вырозуб 70 дней находился в плену
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Настоятель одесского Свято-Троицкого храма ПЦУ отец Василий Вырозуб рассказал, что во время нахождения в плену россияне на допросе у него спрашивали о местонахождении Степана Бандеры. Об этом он сказал в интервью Суспільне Одеса.
Напомним, что Вырозуб был членом команды, которая 25 февраля на судне "Сапфир" отправилась со спасательной миссией на остров Змеиный, однако попал в плен, в котором находился 70 дней.
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"Были те же вопросы, которые задавали на корабле: вы работники СБУ, или вы сотрудничаете с СБУ. Когда мы пробовали объяснить, что у нас священники не работают ни в СБУ, ни на СБУ, а наоборот — СБУ работает на Украину, на людей, они спрашивали: смысл тогда в ваших капелланских должностях, смысл тогда в вашей церкви, если вы не работаете с "конторой"?
Затем всех нас, около 200 человек, увезли в Симферополь из Севастополя и на самолете отправили уже в Россию. Летели мы больше четырех часов. Я так понял, что они облетали Украину полностью. Завезли в Белгородскую область, там был палаточный фильтрационный лагерь, где уже начали и прессовать, и бить, и издеваться, и собаками травить", - говорит священник.
Жестче всего россияне вели себя после того, как пленных перевезли в Старый Оскол Белгородской народной республики.
"И дубинами резиновыми били, и на шпагаты растягивали, руки заламывали, и электрошокерами били. Когда начали они над нами издеваться, на допросах добавили еще один вопрос, по которому было очень странно: "Знаешь ли ты, или владеешь информацией о местонахождении Бандеры?" Я засмеялся, говорю: в смысле? Весь мир знает, где Бандера, только вы не знаете.
Когда мы прошли, там была записана фамилия, имя и отчество, где был взят в плен, при каких обстоятельствах. И все, у тебя нет больше фамилии, у тебя есть только номер. "Твой номер 27, поп, у тебя уже нет никакой фамилии. И запомни, что здесь нет Бога, здесь только мы – боги". Дальше говорит: встать, как твое имя, Говорю: отец Василий — бах прикладом по животу. И это так каждый день", - признается Вырозуб.
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