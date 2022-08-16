Священник, побывавший в плену: Били резиновыми дубинами и спрашивали о местонахождении Бандеры

Настоятель одесского Свято-Троицкого храма ПЦУ отец Василий Вырозуб рассказал, что во время нахождения в плену россияне на допросе у него спрашивали о местонахождении Степана Бандеры. Об этом он сказал в интервью Суспільне Одеса.

Напомним, что Вырозуб был членом команды, которая 25 февраля на судне "Сапфир" отправилась со спасательной миссией на остров Змеиный, однако попал в плен, в котором находился 70 дней.

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"Были те же вопросы, которые задавали на корабле: вы работники СБУ, или вы сотрудничаете с СБУ. Когда мы пробовали объяснить, что у нас священники не работают ни в СБУ, ни на СБУ, а наоборот — СБУ работает на Украину, на людей, они спрашивали: смысл тогда в ваших капелланских должностях, смысл тогда в вашей церкви, если вы не работаете с "конторой"? Затем всех нас, около 200 человек, увезли в Симферополь из Севастополя и на самолете отправили уже в Россию. Летели мы больше четырех часов. Я так понял, что они облетали Украину полностью. Завезли в Белгородскую область, там был палаточный фильтрационный лагерь, где уже начали и прессовать, и бить, и издеваться, и собаками травить", - говорит священник.

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Жестче всего россияне вели себя после того, как пленных перевезли в Старый Оскол Белгородской народной республики.