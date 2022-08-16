  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Священник, побывавший в плену: Били резиновыми дубинами и спрашивали о местонахождении Бандеры
В тренде

Священник, побывавший в плену: Били резиновыми дубинами и спрашивали о местонахождении Бандеры

Общие новости
(1 голосов)

Василий Вырозуб 70 дней находился в плену

Священник, побывавший в плену: Били резиновыми дубинами и спрашивали о местонахождении Бандеры

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Настоятель одесского Свято-Троицкого храма ПЦУ отец Василий Вырозуб рассказал, что во время нахождения в плену россияне на допросе у него спрашивали о местонахождении Степана Бандеры. Об этом он сказал в интервью Суспільне Одеса.

Напомним, что Вырозуб был членом команды, которая 25 февраля на судне "Сапфир" отправилась со спасательной миссией на остров Змеиный, однако попал в плен, в котором находился 70 дней.

Первые 11 дней их держали на военно-морской гаупвахте в Крыму

"Были те же вопросы, которые задавали на корабле: вы работники СБУ, или вы сотрудничаете с СБУ. Когда мы пробовали объяснить, что у нас священники не работают ни в СБУ, ни на СБУ, а наоборот — СБУ работает на Украину, на людей, они спрашивали: смысл тогда в ваших капелланских должностях, смысл тогда в вашей церкви, если вы не работаете с "конторой"?

Затем всех нас, около 200 человек, увезли в Симферополь из Севастополя и на самолете отправили уже в Россию. Летели мы больше четырех часов. Я так понял, что они облетали Украину полностью. Завезли в Белгородскую область, там был палаточный фильтрационный лагерь, где уже начали и прессовать, и бить, и издеваться, и собаками травить", - говорит священник.

Читайте такжеПризнаков создания наступательных группировок рф и рб на севере не обнаружено - Генштаб о ситуации на фронте

Жестче всего россияне вели себя после того, как пленных перевезли в Старый Оскол Белгородской народной республики.

"И дубинами резиновыми били, и на шпагаты растягивали, руки заламывали, и электрошокерами били. Когда начали они над нами издеваться, на допросах добавили еще один вопрос, по которому было очень странно: "Знаешь ли ты, или владеешь информацией о местонахождении Бандеры?" Я засмеялся, говорю: в смысле? Весь мир знает, где Бандера, только вы не знаете.

Когда мы прошли, там была записана фамилия, имя и отчество, где был взят в плен, при каких обстоятельствах. И все, у тебя нет больше фамилии, у тебя есть только номер. "Твой номер 27, поп, у тебя уже нет никакой фамилии. И запомни, что здесь нет Бога, здесь только мы – боги". Дальше говорит: встать, как твое имя, Говорю: отец Василий — бах прикладом по животу. И это так каждый день", - признается Вырозуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Степан Бандера
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Graf Dimon (Днепр )
16.08.2022 в 21:54
Ахах, Бандера зараз партизанить у Херсоні, начувайтесь кляті окупанти
Ответить
0
0
Footballers (Умань)
16.08.2022 в 21:27
Бандеру клонували в біолабораторіях і скоро 100000 Степанів Бандер підуть в контрнаступ.
Ответить
+2
0
avatar
Drovko (Lviv)
16.08.2022 в 22:25
Бандерівці тепер всі свідомі українці
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде