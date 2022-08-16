Днем враг обстрелял военный аэродром на Житомирщине

Российские войска сегодня днем ​​обстреляли военный аэродром в Житомирской области. Об этом сообщила служба по связям с общественностью Воздушного командования "Центр".

"Сегодня днем, ​ ​16 августа, рашисты подняли самолеты с территории беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, нанесли ракетный удар двумя управляемыми авиационными ракетами X-59, предположительно из истребителей-бомбардировщиков Су-34. В результате попадания повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники. Личный состав находился в укрытии, поэтому не пострадал", - говорится в сообщении.