  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Днем враг обстрелял военный аэродром на Житомирщине
В тренде

Днем враг обстрелял военный аэродром на Житомирщине

Общие новости
(1 голосов)

Удары наносились с территории беларуси

Днем враг обстрелял военный аэродром на Житомирщине

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Российские войска сегодня днем ​​обстреляли военный аэродром в Житомирской области. Об этом сообщила служба по связям с общественностью Воздушного командования "Центр".

"Сегодня днем, ​ ​16 августа, рашисты подняли самолеты с территории беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, нанесли ракетный удар двумя управляемыми авиационными ракетами X-59, предположительно из истребителей-бомбардировщиков Су-34.

В результате попадания повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники.

Личный состав находился в укрытии, поэтому не пострадал", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что российские террористы нанесли удар по гаражному кооперативу и транспортной инфраструктуре Харькова.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде