Днем враг обстрелял военный аэродром на Житомирщине
Удары наносились с территории беларуси
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Автор невідомий
Российские войска сегодня днем обстреляли военный аэродром в Житомирской области. Об этом сообщила служба по связям с общественностью Воздушного командования "Центр".
"Сегодня днем, 16 августа, рашисты подняли самолеты с территории беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, нанесли ракетный удар двумя управляемыми авиационными ракетами X-59, предположительно из истребителей-бомбардировщиков Су-34.
В результате попадания повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники.
Личный состав находился в укрытии, поэтому не пострадал", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что российские террористы
Популярное сейчас
- Россияне нанесли ракетный удар по Житомирской области
- Довбик близок к переходу в клуб Серии А на правах аренды
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Генштаб ВСУ: россияне имеют частичный успех в результате наступления в направлении Горловки
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать