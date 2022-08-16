СМИ: Ликвидирован еще одного высокопоставленный чиновник, который воевал против Украины в составе так называемой ДНР

Украинские СМИ и блоггеры, ссылаясь на сообщение террориста Игоря Гиркина, сообщают о смерти очередного армейского высокопоставленного чиновника, воевавшего против Украины.

Как отмечает террорист Гиркин, в результаты прицельного удара был убит Дмитрий Цхе – руководитель ПВО "первого армейского корпуса ДНР".

Сообщается, что он начал воевать против Украины еще в 2014-м году в Славянске.