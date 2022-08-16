СМИ: Ликвидирован еще одного высокопоставленный чиновник, который воевал против Украины в составе так называемой ДНР
Начальник ПВО
фото з відкритих джерел
Украинские СМИ и блоггеры, ссылаясь на сообщение террориста Игоря Гиркина, сообщают о смерти очередного армейского высокопоставленного чиновника, воевавшего против Украины.
Как отмечает террорист Гиркин, в результаты прицельного удара был убит Дмитрий Цхе – руководитель ПВО "первого армейского корпуса ДНР".
Сообщается, что он начал воевать против Украины еще в 2014-м году в Славянске.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Денис Казанський
Популярное сейчас
- Россияне нанесли ракетный удар по Житомирской области
- Бущан, Цыганков, Довбик и еще 7 игроков, которым нужно уже ехать в зарубежный чемпионат
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Украинские воины взяли в плен спавшего на позициях оккупанта - ВИДЕО
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти