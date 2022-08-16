Зеленский: Большинство граждан государства-террориста уже понимают или чувствуют, что Крым - не место для них
Президент призывает украинцев на оккупированных территориях не приближаться к военным объектам
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему народу с традиционным видеообращением. В нем глава государства акцентировал внимание на том, что на оккупированных россией украинских территориях происходит все больше и больше взрывов:
"Каждый день и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах на территории, которую временно заняли оккупанты. И я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, в других регионах на юге Украины, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам русской армии и всех тех мест, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы".
Зеленский обратил внимание на очереди, возникшие при выезде из Крыма через мост. Эти очереди – показатель того, что до граждан страны-террориста наконец-то доходит правда. Крым – это не их земля:
"И очередь в эти дни на выезд из Крыма в россию через мост доказывает, что абсолютное большинство граждан государства-террориста уже понимает или хотя бы чувствует, что Крым – не место для них".
Смотрите полное видеообращение президента Украины.
Популярное сейчас
- Динамо и Днепр-1 в еврокубках, наши в АПЛ, испытание Барсы. Расписание футбола на 15-21 августа
- Усик - Джошуа: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Бущан, Цыганков, Довбик и еще 7 игроков, которым нужно уже ехать в зарубежный чемпионат
- Генштаб ВСУ: россияне имеют частичный успех в результате наступления в направлении Горловки
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака